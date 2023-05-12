Москва, 12 мая, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Корабли Черноморского флота России с начала спецоперации нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам ВСУ, сообщил 12 мая командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Ракеты «Калибр», выпущенные с корабля ВМФ РФ

«Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы «Калибр», нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника», — сказал он в интервью «Красной звезде» по случаю 240-летия Черноморского флота.

Командующий уточнил, что основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы и железнодорожные станции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году завершатся испытания новых военных кораблей — фрегата «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий». После этого они войдут в боевой состав Северного и Черноморского флотов.

Ранее американское издание 19FortyFive назвало корабль «Адмирал Головко», оснащённый гиперзвуковым оружием, «лучшим» подарком российскому Военно-морскому флоту. Два первых корабля этого проекта — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» — уже несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота.