В боевой состав ВМФ РФ в 2023 году войдут фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий»

Москва, , 17:44 — REGNUM В 2023 году завершатся испытания новых военных кораблей — фрегата «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий». После этого они войдут в боевой состав Северного и Черноморского флотов. Об этом 7 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Фрегат Адмирал Головко во время достройки на Северной верфи. Mil.ru

Как было отмечено в ходе заслушивания информации о ходе испытаний кораблей, которое провел главком ВМФ адмирал Николай Евменов, «Адмирал Головко» находится на третьем этапе испытаний в акватории Балтийского моря. Корвет «Меркурий» проходит завершающий этап испытаний там же — на полигонах Балтийского флота.

Проверяются в ходе испытаний работа комплексов артиллерийского вооружения, ПВО, систем управления, деятельность радиотехнической аппаратуры и средств связи.

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Ранее американское издание 19FortyFive назвало корабль «Адмирал Головко», оснащённый гиперзвуковым оружием, «лучшим» подарком российскому Военно-морскому флоту. Два первых корабля этого проекта «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» уже несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота.