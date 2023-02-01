19FortyFive: фрегат «Адмирал Головко» станет «лучшим» подарком российскому флоту

Москва, , 10:03 — REGNUM Новейший корабль «Адмирал Головко», оснащённый гиперзвуковым оружием, будет «лучшим» подарком российскому Военно-морскому флоту, пишет американское издание 19FortyFive.

Спуск на воду фрегата «Адмирал Головко» © Виктор Чумаков/РИА Новости

«Когда фрегат поступит на службу, он станет одним из самых боеспособных кораблей ВМФ России, поскольку техника этого класса вооружена крылатыми ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Оникс», а также современными ЗРК «Полимен-Редут», — отмечает издание.

Кроме того, «Адмирал Головко» будет вооружён гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Такой корабль способен эффективно противостоять и другим кораблям, и субмаринам, и авиации. Для него доступны атаки на наземные и береговые цели с расстояния свыше 1500 км. Максимальная скорость фрегата — 29 узлов, указывает обозреватель.

«Адмирал Головко» — третий корабль проекта 22 350. Ожидается, что он поступит на флот в марте. Головной и первый серийный фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре фрегат «Адмирал Головко» продолжил заводские ходовые испытания в Балтийском море.

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