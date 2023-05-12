Вашингтон, 12 мая, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Американский союз защиты гражданских свобод подал в федеральный суд иск против администрации президента США Джо Байдена, который ограничил предоставление убежища мигрантам. Об этом сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

Отмечается, что новые меры, которые вступили в силу в США с 11 мая, предусматривают «презумпцию невозможности предоставления убежища» в случае незаконного пересечения границы этой страны.

«После предвыборной кампании, в ходе которой было обещано восстановить нашу систему предоставления убежища, администрация Байдена вместо этого удвоила жестокие ограничения, введённые его предшественником», — цитирует агентство текст иска.

Правозащитники обращают внимание, что поиск убежища в Соединённых Штатах является легитимным путём, который защищён законодательством, независимо от того, как человек попал в страну.

Отмечается, что при администрации Байдена на южную границу США прибыло рекордное количество мигрантов (более 2,3 млн человек), в результате были побиты рекорды 2021 и 2022 годов.

Руководство США заявило, что в 2023 году в страну уже прибыло более 1,2 млн мигрантов. При этом американские СМИ сообщают, что число нелегальных мигрантов, прибывших в страну за время работы Байдена в должности президента, составляет свыше шести млн человек.

Как передавало ИА REGNUM, власти американского штата Техас создали специальное пограничное подразделение в составе нацгвардии, которое займется борьбой с нелегальной миграцией на границах США с Мексикой. Спецподразделение будет размещено на самых сложных участках для «перехвата, отражения и возвращения» мигрантов, которые незаконно будут пытаться проникнуть в США.

В марте власти США усилили охрану границы с Канадой на фоне роста числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на территорию страны.

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за его миграционную политику. По его словам, под его руководством в США «была самая охраняемая граница в истории страны», а при нынешнем главе государства страна превратилась в «свалку».