Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Власти Соединенных Штатов Америки усилили охрану границы с Канадой на фоне роста числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на территорию американского государства. Об этом во вторник, 7 марта, сообщил телеканал NBC News.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника, мексиканские мигранты предпринимают попытку незаконно пересечь американскую границу после законного прибытия в Канаду посредством авиарейсов. Уточняется, что проблема мигрантов из Мексики остается одной из главных на повестке дня в США.

«Хотя количество задержаний невелико по сравнению с другими районами с потоками нелегальной миграции, задержания в секторе Суонтон [штат Вермонт — ред.] представляют собой значительное изменение ситуации», — заявили в эфире телеканала.

Ранее папа Римский Франциск призвал власти стран начать борьбу с нелегальными перевозчиками мигрантов, так как считает, что подобная деятельность напрямую приводит к смертям тех, кого они перевозят.

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