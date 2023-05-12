Москва, 12 мая, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Российское оборонное ведомство опубликовало опровержение на распространяемую в Сети информацию о «прорыве ВСУ» в зоне спецоперации, однозначно заявив, что вся ситуация в зоне действия СВО находится под контролем.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как следует из заявления Минобороны, заявления об активизации ВСУ, действиях киевских сил в районе Купянска и Артёмовска, возможном наращивании сил на юге Украины не имеют под собой оснований.

«Заявления об имевших место «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности. Общая обстановка находится под контролем», — заверили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам чеченского офицера Апты Алаудинова, ВСУ не в состоянии сделать «ничего сверхъестественного теми силами и средствами, которые у армии есть на данный момент».

На южнодонецком направлении российские военные 12 мая отразили ракетный удар ВСУ и расчётами зенитных систем С-300 сбили четыре ракеты HIMARS.