Командир «Ахмата» оценил возможности ВСУ
Москва, 12 мая 2023, 01:48 — REGNUM Киевская армия не в состоянии сделать «ничего сверхъестественного» на данный момент. Об этом РИА Новости сказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По словам чеченского офицера, ВСУ не в состоянии сделать «ничего сверхъестественного теми силами и средствами, которые у армии есть на данный момент».
«Никаким образом это не поменяет ни историю, ни ход войны, ни итог этой войны», — заверил Алаудинов.
Командир добавил, что боевики активизировались на артёмовском направлении, но получают «достойный отпор».
Как сообщало ИА REGNUM, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко вечером 11 мая заявил, что ВСУ активно готовятся начать контрнаступление. Разведка доложила, что идёт стягивание техники на краснолиманское и купянское направления, на донецком направлении киевская армия также наращивает силы.