Красный Лиман, ДНР, 12 мая, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко вечером 11 мая заявил, что ВСУ активно готовятся начать контрнаступление. Разведка доложила, что идёт стягивание техники на краснолиманское и купянское направления, на донецком направлении киевская армия также наращивает силы. Об этом офицер сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Активизацию мы наблюдаем на всех участках местности. Более того, все косвенные факторы также подтверждают, что противник начал так называемое контрнаступление», — сказал Марочко.

По мнению военного, как только ВСУ укрепятся у линии боевого соприкосновения, они перейдут к боевым действиям.

«С военной точки зрения контрнаступление идёт, но для того, чтобы украинские войска смогли в полной мере осуществить действия наступательного характера, им нужно нарастить силы и средства», — считает Андрей Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, военные группы «Вагнер» 11 мая мая продвинулись в Артёмовске на 220 метров, за противником остаётся 2,18 кв. км территории города.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские бойцы освободят Артёмовск и сохранят над ним контроль.

11 мая боец говорил, что до полного освобождения города осталось 742 метра.