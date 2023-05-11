Вашингтон, 11 мая, 2023, 23:44 — ИА Регнум. В Вашингтоне не исключают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными. О предполагаемом заявлении рассказал телеканал CNN.

Дарья Драй ИА REGNUM Заключенные

Отмечается, что в американских тюрьмах «нет высокопоставленных российских шпионов». Власти США активно сотрудничают со странами, в которых были задержаны «предполагаемые российские шпионы». Речь идёт в том числе о Бразилии, Германии и Норвегии, а также о странах постсоветского пространства.

По информации CNN, американские власти преследуют цель освобождения своих подданных: Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

Как сообщало ИА REGNUM, Уилан осуждён в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года.

Гершковича подозревают в сборе сведений, составляющих в РФ государственную тайну. С 30 марта он находится под арестом в России.