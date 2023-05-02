Блинкен заявил о нерегулярном характере диалога между Россией и США по обмену заключенными

Вашингтон, , 04:01 — REGNUM Власти США продолжают переговоры с Россией по поводу обмена заключенными, однако такие контакты носят нерегулярный характер, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 1 мая в интервью телеканалу Fox.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он наполнил, что ранее соответствующий канал диалога согласовали президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден. Американские власти призывают Москву освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который с 30 марта находится под арестом в России по обвинению в шпионаже.

Его подозревают в сборе информации, составляющих в РФ государственную тайну. Кроме того, США добиваются от российской стороны освобождения из-под стражи американца Пола Уилана, которого в России осудили за шпионаж на 16 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля стало известно, что Пол Уилан считает, что после задержания Эвана Гершковича он снова не попадет в сделку по обмену заключенными. Ранее Уилана пытались обменять на Виктора Бута. Однако Бута освободили в обмен на осуждённую в России за контрабанду наркотиков американку Бриттни Грайнер.