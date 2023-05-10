«РВ»: в Артёмовске ликвидирован офицер элитного спецназа Сил спецопераций ВСУ Крамар

Донецк, , 19:40 — REGNUM В городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР ликвидирован офицер элитного спецназа Сил специальных операций (ССО) ВСУ Дмитрий Крамар. Об этом 10 мая сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Боец ЧВК «Вагнер» ведет стрельбу по противнику из пулемёта ДШК © Евгений Биятов/РИА Новости

«В Бахмуте ликвидирован замкомандира группы элитного спецназа ССО Украины Дмитрий Крамар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Крамар занимал должность заместителя командира 8-го полка Сил специальных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, главный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Титаренко был ликвидирован в результате удара российской артиллерии по району Часова Яра. Титаренко был консультантом по вопросам внутренней и гуманитарной политики Украины.