Москва, 11 мая, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Участники ищут новый формат зерновой сделки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве Алексей Зубец.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

Так он прокомментировал информацию о том, что в Стамбуле завершились переговоры по зерновой сделке, однако замглавы МИД РФ Сергей Вершинин предупредил, что если до 18 мая консенсуса по её продлению с учётом интересов России по поставкам удобрений достичь не удастся, то сделка прекратит существовать.

Зубец констатировал, что сейчас речь идёт о поиске компромисса, о новом формате зерновой сделки, которая будет учитывать российские интересы. И один из вариантов, которые обсуждаются, это возможность российского экспорта.

«То есть вывозить будут не только украинское зерно, но и российское, а также российские удобрения. Однако Россельхозбанк к системе SWIFT, скорее всего, не подключат. Но появится посредник (турецкий банк), который получит разрешение США на обработку Россельхозбанка, и тот сможет работать через посредника на внешнем рынке. Такой вариант сегодня обсуждается», — сказал Зубец.

Но всё, по его словам, зависит от результатов выборов в Турции. Если её действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган сохранит свой пост, то компромисс будет найден. В противном случае сделку ждёт конец.

«Нам не настолько нужна эта сделка, чтобы сражаться за неё, — уточнил Зубец. — Это подарок Эрдогану, партнёру, который помогает нам обходить санкции. Если украинское зерно на мировой рынок поступать не будет, то значит, цена на российское зерно вырастет в полтора раза».

В свою очередь, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун считает, что сделка очень важна для России.

«У нас много удобрений, которые надо вывезти. Мы теперь опередили США по производству удобрений. Второе место наше. А по экспорту удобрений мы, несомненно, первые в мире», — призвал не забывать он.

По его словам, очень важно, чтобы эти удобрения попали по назначению, потому что в мире растёт число людей, которые страдают от недоедания. И если в первые годы существования программы «Цели устойчивого развития» их количество сокращалось, то теперь статистика пошла в обратную сторону — голодных снова становится больше.

«Роль России в преодолении этой проблемы очень важна, — сказал Узун. — То, что мы делали для того, чтобы спасти людей от голода, никто больше не делал. В таких объёмах! Мы увеличили экспорт пшеницы, масла многократно. А хлеб и масло — это как раз то, чем спасают людей, которые недоедают. Это два продукта, которые дают самую дешёвую энергию. Их производство очень дешёвое. Одна килокалория хлеба и масла в разы дешевле, чем мяса и других продуктов. Это очень важно для мира».

Поэтому, как полагает Узун, мир должен побеспокоиться о том, чтобы Россия продолжала наращивать экспорт этих продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Вершинина, Черноморская инициатива и входящая в её состав зерновая сделка перестанут существовать, если участники переговоров не достигнут консенсуса. Дипломат подчеркнул, что Россия защищает свои национальные интересы, интересы сельхозпроизводителей и производителей удобрений, но также действует с учётом общей обстановки на мировом продовольственном рынке. Также отметим, что, по словам главы турецкого МИД, Анкара надеется, что зерновая сделка будет продлена ещё на два месяца.