Москва, 11 мая, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Если кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу сменит Реджепа Тайипа Эрдогана на посту главы государства, то на российско-турецких отношениях это никак не отразится — эта республика останется форпостом НАТО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил Семён Багдасаров, экс-депутат Госдумы, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Так он прокомментировал обещания Кылычдароглу развернуть Турцию на Запад в случае его победы на выборах.

Ziya KOSEOGLU Кемаль Кылычдароглу

«А Эрдоган был на что развёрнут? На нас, что ли? Столько сюрпризов, сколько он нам организовал, Кылычдароглу не организует при всём его желании. По одной простой причине — он более стабильный человек. И когда он говорит про ориентацию на Запад, то он имеет в виду возвращение к светской Турции от Турции, которую исламизировал Эрдоган», — заявил Багдасаров.

По мнению Багдасарова, в экономическом плане отношения с Россией не изменятся, за исключением вопроса с АЭС «Аккую», против которой Кылычдароглу возражал сразу после того, как был поднят вопрос о её строительстве. Кроме того, эксперт подчеркнул, что Турция была и останется членом НАТО, а стало быть, форпостом Запада.

«И разве не так было при Эрдогане? И кроме того, что антизападного, кроме ругани, демонстрирует Эрдоган? Из НАТО Турция при нём не вышла, ни одна из баз НАТО с территории Турции не убрана», — убежден Багдасаров.

Кроме того, он полагает, что если Кылычдароглу победит на выборах президента Турции, то на отношении Анкары к украинскому кризису это не отразится — будут и поставки оружия Киеву, и дипломатическая линия на поддержку Украины.

«А вообще вся турецкая политическая элита спит и видит, когда Крым будет в составе Турции, а не России», — призвал не забывать Багдасаров.

В свою очередь, руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев напомнил, что Турция на протяжении долгого времени, будучи членом НАТО, оставалась вне Европейского союза, и в риторике Эрдогана в первые годы его правления это был важный пункт. Нынешний президент Турции сделал очень много для приведения турецкого законодательства в соответствие с европейским. Но потом эта риторика ослабла, хотя граждане Турции активно поддерживали Эрдогана, рассчитывая на то, что вступление их страны в ЕС принесёт им большие выгоды. Более того, даже консервативно настроенные жители Турции считают, что присоединение к ЕС упростит многие вещи.

«Турция уже давно и очень серьёзно экономически завязана на Запад, — сказал Исаев. — Так что заявление Кылычдароглу следует скорее понимать как обычную предвыборную риторику. Конечно, он постарается нормализовать отношения с США. Но это не будет означать автоматического ухудшения отношений с Россией. Однако некоторые моменты вполне могут быть пересмотрены. В том числе по вопросам военно-технического взаимодействия».

При этом, как полагает Исаев, Турция в настоящее время проводит рациональную политику лавирования — «и нашим, и вашим». И это для неё оптимальный вариант. Поэтому маловероятно, что при уходе Эрдогана она резко изменит внешнеполитический курс.

«Горбачевского разворота там не будет. Тем более у Турции есть большой экономический интерес — она делает серьёзные деньги на конфликте России и Запада», — подытожил Исаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кылычдароглу, который был официально выдвинут турецкой оппозиционной партией «Национальный альянс» единым кандидатом на президентские выборы в Турции, заявил, что в случае своей победы скорректирует внешний курс Анкары в прозападном направлении. По его словам, стране предстоит разворот «на 180 градусов», за которым последует привнесение в Турцию «настоящей демократии». Кроме того, возобновятся переговоры о вступлении Турции в Европейский союз.

Что касается отношений с Россией, то Кылычдароглу пообещал, что «никаких новых испытаний» на этом направлении не будет, в то время как существующие позиции укрепятся. По мнению кандидата в президенты Турции, самым важным фактором для Москвы и Анкары должно стать доверие. Россию Кылычдароглу называет «важным соседом» и «партнёром при необходимости».