Сийярто назвал теракт против нефтепровода «Дружба» угрозой безопасности Венгрии

Будапешт, , 16:30 — REGNUM Будапешт рассматривает попытку теракта в отношении нефтепровода «Дружба», по которому нефть из России поступает в Европу, как угрозу своей энергетической безопасности. Об этом 11 мая заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с министром энергетики технического правительства Болгарии Росеном Христовым.

Нефтепровод «Дружба» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Накануне представитель российской нефтепроводной компании «Транснефть» Игорь Демин заявил о совершении попытки террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба». По его словам, попытка атаки была совершена на наливном пункте «Брянск».

«В Европе есть страны, которые покупают нефть у России, поэтому очевидно, что предполагаемое нападение на трубопровод, идущий из России в Европу, — это нападение на нашу безопасность», — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что энергетическая безопасность страны — вопрос суверенитета.

Сийярто также согласился с мнением болгарского коллеги о том, что энергетическая безопасность является частью национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве энергетики Венгрии заявили о надёжности поставок российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в рамках долгосрочного контракта с российской энергетической компанией «Газпром».

В начале апреля Венгрия продлила с Россией соглашение о дополнительных поставках газа. Глава министерства иностранных дел страны заявил, что Венгрия сможет получить отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен на энергоносители.