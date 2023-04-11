Москва, , 14:40 — REGNUM Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Об этом 11 апреля заявил прибывший с визитом в Москву глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Газопровод © Алексей Витвицкий/РИА Новости

По его словам, продлён договор с Газпромом о возможных поставках газа в Венгрию сверх объёмов долгосрочных контрактов. Кроме того, в силе остаётся соглашение, по которому Венгрия в случае резкого роста цен сможет получать отсрочку платежей за газ.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 апреля Сийярто прибыл в Москву. В ходе встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком он заявил о недопущении санкций против российской атомной энергетики.

Кроме того, были рассмотрены такие вопросы, как техническая и физическая безопасность газопровода «Турецкий поток» для бесперебойного газоснабжения Венгрии и сохранение транзитных поставок по нефтепроводу «Дружба».