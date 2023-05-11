Москва, 11 мая, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Когда президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что украинская армия пока не готова к контрнаступлению и ей нужно больше времени, это можно понимать как попытку и оправдаться перед западными партнёрами, и выпросить у них что-нибудь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

President.gov.ua Зеленский

По его словам, и украинский генеральный штаб, и глава киевского режима понимают, что в сложившихся условиях они не могут реализовать никакие значимые цели этого так называемого контрнаступления.

«Они очень сильно обеспокоены тем, что если российские войска будут успешно сдерживать атаки ВСУ, то это будет означать полный крах всего проекта, который выстраивался за последние полтора года, а именно боеспособной украинской армии, которая может эффективно противостоять Российской Федерации», — сказал Денисов.

Как следствие, по мнению Денисова, это сразу засвидетельствует, что военная и финансовая помощь Запада оказались неэффективны, а стало быть, сразу будут приняты решения относительно её если и не полного сворачивания, то как минимум значительного сокращения. А для президента Украины и его окружения это «смерти подобно».

«Как мы знаем, Украина не может самостоятельно формировать свой бюджет. Естественно, она не может позволить себе закупать вооружения. И, как следствие, это будет означать, что жизнь этого режима продлится не годы, а месяцы или недели», — сказал эксперт.

Он предположил, что со стороны украинского лидера наблюдаются попытки представить ситуацию так, чтобы она позволила как можно дольше сохранять инвестиционные потоки, которые идут на Украину. Это особенно важно, если учесть, что в целом ряде европейских стран начинаются электоральные кампании, итогом которых с очень высокой долей вероятности станет приход к власти людей, которые очень скептично относятся к поддержке Украины и считают, что пора садиться за стол переговоров.

«Время играет не на Зеленского и его режим. Эти тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, говорят о том, что Киеву надо предпринять что-то большое, иначе этот проект просто рухнет», — подытожил Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент в интервью телеканалу Sky News заявил, что ВСУ нужно больше времени для подготовки наступления, а если украинская армия начнёт действовать прямо сейчас, то понесёт большие потери в живой силе. Глава киевского режима постарался заверить западных журналистов в том, что боевые бригады ВСУ готовы, но всё еще ждут «некоторых вещей», в частности бронетехнику.

Ранее 11 мая политолог Владимир Корнилов заявил ИА REGNUM, что президент Украины будет нужен Западу до тех пор, пока он хотя бы формально руководит вооружёнными силами, и, как только они будут разбиты, он станет бесполезен. Как подчеркнул эксперт, на Украине есть немало тех, кто может заменить нынешнего главу государства при таком развитии событий.