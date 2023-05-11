Москва, , 15:19 — REGNUM Российское правительство утвердило пакет мер для поддержки производства детского питания в РФ, включая лечебное. Об этом 11 мая сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Детское питание Иван Шилов © ИА REGNUM

Открывая заседание Правительства РФ, премьер-министр сообщил, что подписано постановление, которое позволит развивать важное направление пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Предусмотрели пакет мер для поддержки отечественного производства детского питания», — сказал Мишустин, слова которого передаёт ТАСС.

Глава правительства отметил, что теперь можно будет продлевать с 8 до 12 лет ранее выданные кредиты на создание мощностей по выпуску сухих молочных смесей для детей.

В марте Минсельхоз РФ разместил на сайте проект приказа, согласно которому объёмы ввоза в Россию сыворотки для производства детского питания могут быть сокращены более чем в два раза. Речь идёт о ввозе сыворотки из стран, которые находятся под продовольственным эмбарго. Уменьшить импорт намерены с 3,6 тыс. тонн, закупленных в 2022 году, до 1,5 тыс. тонн. В 2021 году объёмы поставок составляли порядка 2 тыс. тонн.

Возможность ввоза сыворотки в Россию, несмотря на эмбарго, была продлена 28 февраля по решению Мишустина. Цель меры — обеспечить бесперебойное снабжение россиян детским питанием.

Как сообщало ИА REGNUM, эмбарго на целый ряд категорий продовольствия из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии было введено в 2014 году. Эмбарго не коснулось детского питания.