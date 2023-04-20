Google грозит штраф до 4 млн рублей за отказ удалить видео с пропагандой нетрадиционных отношений

Москва, , 11:40 — REGNUM Компания Google может быть оштрафована на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить информацию, содержащую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом 20 марта рассказали в участке мирового судьи № 422 Москвы, в который поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

Google Иван Шилов © ИА REGNUM

«В суд поступил протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ»), максимальное наказание по данной статье — 4 млн рублей», — привёл ТАСС слова судьи Тимура Вахрамеева.

Судья уточнил, что поводом для протокола стал отказ Google удалить с видеохостинга YouТube два ролика. Первый — ролик блогера Карена Шаиняна, в котором рассказывается о воспитании детей в однополых семьях. Второй сняла компания «Грани. ру» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), в нём рассказывается о жизни представителей ЛГБТ-сообщества в Санкт-Петербурге. Обе видеозаписи были обнаружены Роскомнадзором, потребовавшим от Google их удаления, однако этого не было сделано.

Также отмечается, что Роскомнадзор предъявил претензии по поводу ещё двух видеороликов блогера Филиппа Марвина — о «зацеперах» и о ходе спецоперации на Украине, которые компания также не стала удалять. Дело об административном правонарушении против Google суд рассмотрит 11 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении компании Google, которая отказалась удалить запрещённый в России контент.

13 февраля Арбитражный суд Москвы обязал структуры Google восстановить доступ к YouTube-каналам РЕН ТВ. Имеются в виду каналы «Новости», «Территория заблуждений», «Как устроен мир», «Документальные проекты», «Минтранс» и другие.

За неоднократные нарушения российского законодательства компания Google с конца 2021 года дважды подверглась в России оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей.