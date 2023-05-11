ДНР, 11 мая, 2023, 10:43 — ИА Регнум. До полного освобождения Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими войсками осталось около 740 метров. Об этом 11 мая РИА Новости сообщил боец группы «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

По состоянию на 11 мая, отметил военнослужащий, российские силы зачистили квартал вблизи училища, подойдя вплотную к последнему укреплённому району украинских военных в городе.

«Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города, то 742 метра осталось пройти. Осталось всего ничего», — сказал боец.

Такое расстояние он насчитал от здания, где находится сам, до выезда из города, который находится на пересечении улиц Юбилейной и Леваневского. По этой дороге украинские войска снабжают свои подразделения. Им пришлось отступить за улицу Чайковского, где ВСУ пытаются выстроить линию обороны.

Собеседник агентства также отметил, что украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций, отметил собеседник агентства.

Накануне официальный представитель президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что российские бойцы освободят Артёмовск и сохранят над ним контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, многие месяцы за город Артёмовск, расположенный к северу от Донецка и Горловки, идут ожесточённые бои. Российские силы вытеснили противника в западную часть города, штурмовики продолжают освобождать квартал за кварталом.

Дорога в город через населённый пункт Красное (Ивановское) находится под огневым контролем российских войск, на ней можно увидеть большое количество уничтоженной военной техники ВСУ.