Стародубский район, Брянская область, 11 мая, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ совершил атаку на административное здание в Стародубе. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.

Avilov Vzlet БПЛА

БПЛА обстрелял одно из зданий. Известно, что пострадавших нет.

На месте ЧП работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 мая заявил, что недавняя атака на резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками «возмутительна» и приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма.

Два беспилотника ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области.