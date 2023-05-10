Украинские беспилотники попытались атаковать военный объект под Воронежем
Воронеж, 10 мая 2023, 10:50 — REGNUM Два беспилотника ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», — написал Гусев.
Администрация региона вместе с силовиками и представителями военного командования выясняют другие обстоятельства случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 мая российская система ПВО сбила беспилотник над деревней Толмачёво в Курской области. От упавших обломков никто не пострадал.
Восьмого мая в Крыму неподалеку от села Глазовка Ленинского района над Азовским морем был сбит неизвестный беспилотник. Сообщалось, что никто не пострадал. Обломки БПЛА пока не найдены.