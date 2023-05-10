Москва, 10 мая, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 мая заявил, что недавняя атака на резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками «возмутительна» и приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма. Об этом он сказал в интервью сербскому телеканалу ATV.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, атаку беспилотников ВСУ на Кремль можно расценивать как «попытку террористического акта против главы российского государства».

«Это совершенно возмутительная и неприемлемая террористическая активность. Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам — спонсорам терроризма. Даже не юридически, а фактически», — выразил позицию пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков также заверил, что в Кремле обеспечены всевозможные меры безопасности.

«Мы ответим на подобные шаги так и тогда, когда мы посчитаем целесообразным», — пообещал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. БПЛА были выведены из строя силами РЭБ и рухнули, не причинив ущерба. Пострадавших нет.

Глава СКР Александр Быстрыкин сказал, что попытка атаки дронов на Кремль подтвердила, что теракты стали типичным стилем для украинских националистов.