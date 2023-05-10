Москва, 11 мая, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские бойцы освободят Артёмовск и сохранят над ним контроль. Об этом он сказал в интервью сербскому телеканалу ATV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят, дальше он будет удерживаться», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что российские военные в дальнейшем выстроят тактику и стратегию своих действий. Но сам Песков в этот процесс вмешиваться не может.

Как сообщало ИА REGNUM, российские штурмовые отряды продолжают вести наступление в Артёмовске. Они вытеснили противника в западную часть города, продолжают освобождать квартал за кварталом.