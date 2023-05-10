Москва, 11 мая, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Россия в ходе специальной военной операции на Украине максимально старается сохранять города и жизни людей, а затянулась она из-за вмешательства Запада в конфликт. Об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ATV.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

Песков подчеркнул, что Россия на Украине не ведёт войну, уничтожая инфраструктуру и города, а проводит спецоперацию, сохраняя человеческие жизни и населённые пункты.

Он отметил, что СВО начиналась как конфликт между Россией и Украиной, который был связан с защитой интересов людей в Донбассе, обеспечением безопасности РФ в связи с возможным членством Украины в НАТО. Плюс к этому киевский режим планомерно превращал страну в Антироссию.

Но потом в конфликт косвенно, а затем и фактически вступили страны НАТО — США, европейские государства. В подтверждение этому Песков привёл поставки ВСУ вооружений, амуниции, боеприпасов, финансовых средств.

«Причем каждый раз идёт речь о повышении уровня и тактико-технических характеристик этих вооружений. Сначала одни ракеты, потом ракеты помощнее, больше дальность», — сказал пресс-секретарь Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в случае если союзники прекратят поставлять оружие Киеву, странам Европы грозит масштабная война.

Подполковник Дэниел Дэвис считает, что шансов на победу у Украины нет. Об этом знают власти США, главной целью которых в этом конфликте является нанести как можно больше вреда России.