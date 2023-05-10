Вашингтон, 10 мая, 2023, 22:18 — ИА Регнум. Шансов на победу у Украины нет. Об этом знают власти США, главной целью которых в этом конфликте является нанести как можно больше вреда России. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал подполковник Дэниел Дэвис.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

О том, что Киев проиграет Москве, открыто говорят президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин. Потому что «их это не беспокоит», уверен Дэвис.

Подполковник уверен, что главной целью штатов является нанести наибольший вред России, при этом не считаясь с количеством человеческих жертв. Дэвис подчеркнул, что Америка затянет конфликт настолько, насколько сможет.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист-расследователь Кит Кларенберг на американском портале Grayzone заявил, что в Европе опасаются угрозы неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины. По его мнению, сотни неонацистов из разных стран вступают в ВСУ, а потом возвращаются, чтобы «вернуть домой ужас украинских полей сражений».