Киев, 10 мая, 2023, 23:20 — ИА Регнум. В случае если союзники прекратят поставлять оружие Киеву, странам Европы грозит масштабная война. Об этом заявил в эфире телеканала «Рада» советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

President.gov.ua Михаил Подоляк

Он уверен, что после прекращения поставок вооружения ВСУ в Европе существенно увеличится количество терактов.

«Вообще в Европе мы не будем сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно», — сказал он.

Такая реакция Подоляка последовала на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы западные страны перестали оказывать военную поддержку Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что нельзя недооценивать силы Российской Федерации в ходе спецоперации на территории Украины, поскольку ВС РФ смогли создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом.