Москва, 10 мая, 2023, 21:17 — ИА Регнум. С января по апрель 2023 года бюджет России получил 2,2 трлн рублей нефтегазовых доходов. Соответствующая информация приведена на официальном сайте Минфина РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефтегазовые доходы составили 2,2 трлн рублей и снизились на 52% год к году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сокращение показателя связано со снижением котировок на нефть и объёмов экспорта природного газа. При этом в ведомстве отметили, что использование средств ФНБ обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

По предварительной оценке, ненефтегазовые доходы страны увеличились на 5%, до 5,5 трлн рублей.

В министерстве подчеркнули, что объём и траектория поступлений по итогам января — апреля текущего года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия почти полностью отказалась от международных расчётов в долларах, те же процессы идут в отношении расчётов в евро. Расчёты в долларах ещё существуют, но носят разовый, а не системный характер, отметил заместитель министра.