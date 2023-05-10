Москва, 10 мая, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Начальники генштабов ВС государств НАТО и Швеции на заседании 10 мая не обсуждали с военным представителем Украины при альянсе поставки Киеву самолетов, сообщил глава Военного комитета альянса Роб Бауэр.

Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press МиГ-29 ВВС Польши

«Нет, мы не обсуждали сегодня поставку самолётов Украине», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов о консультациях по ситуации на Украине с военным представителем этой страны в постпредстве Украины при НАТО, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Словакии и Польши в марте заявили, что намерены отправить Украине 33 истребителя. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что совсем скоро Киев получит первые четыре истребителя МиГ-29, а всего — 20. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что правительством одобрена поставка 13 истребителей МиГ-29.

8 мая министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак сообщила, что страна уже поставила Украине 10 истребителей МиГ-29.

Между тем бывший офицер разведки США Скотт Риттер считает, что поставка странами Североатлантического альянса истребителей киевскому режиму ни на что не повлияет, однако может привести к большим потерям со стороны ВСУ.

«Украинские истребители очень быстро сбиваются, как только поднимаются в воздух», — объяснил американец, акцентировав внимание на том, что отправка этих машин на что-то повлияет.