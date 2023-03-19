Экс-разведчик ВС США Риттер: поставка Польшей истребителей ВСУ ни на что не повлияет

Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что поставка странами Североатлантического альянса истребителей киевскому режиму ни на что не повлияет, однако может привести к большим потерям со стороны ВСУ. Такое мнение он выразил в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.

МиГ-29 (сс) Tim Felce (Airwolfhound)

«Только четыре самолёта ни к чему не приведут. Украинские истребители очень быстро сбиваются, как только поднимаются в воздух», — объяснил американец, акцентировав внимание на том, что отправка этих машин на что-то повлияет.

По его словам, Варшава лишь создала новые цели для ВС России.

В начале недели премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова передать Украине в ближайшее время свои истребители МиГ-29. По его словам, поставки могут «произойти в течение ближайших четырех-шести недель».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Словакии и Польши заявили, что намерены отправить Украине 33 истребителя. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что совсем скоро Киев получит первые четыре истребителя МиГ-29, а всего — 20. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что правительством одобрена поставка 13 истребителей МиГ-29.