Глава Минобороны Польши: Варшава уже поставила Киеву 10 истребителей МиГ-29

Варшава, , 18:52 — REGNUM Польша уже поставила Украине 10 истребителей МиГ-29, заявил 8 мая вице-премьер, министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.

МиГ-29 (сс) Tim Felce (Airwolfhound)

Выступление Блащака после встречи со своей канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве транслировало Польское телевидение.

«Мы поставили десять МиГ-29 на Украину», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии заявил, что все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина должна стать членом военного альянса.

Генсек добавил, что блок оказал Украине помощь на сумму, превышающую €150 млрд. Киеву переданы и ещё будут поставлены танки, самолёты, другое летальное оружие. Он уточнил, что члены альянса обсуждают также поставки Украине различных типов самолетов помимо переданных Польшей и Словакией МиГ-29.