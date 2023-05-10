Москва, 10 мая 2023, 17:28 — REGNUM Россия призывает все стороны в Пакистане к урегулированию конфликта мирным путём и рассчитывает на скорую нормализацию обстановки. Об этом 10 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Имран Хан
Имран Хан
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы призываем все стороны к урегулированию разногласий мирными средствами, мы рассчитываем, что массовые протестные акции в пакистанских городах пройдут без серьёзных столкновений, ситуация в стране скоро нормализуется», — отметила она, добавив, что, по имеющимся данным, находящиеся в Пакистане граждане России не обращались за помощью в российское посольство в Исламабаде.

Как передавало ИА REGNUM, после ареста экс-премьера Пакистана Имрана Хана сторонники и активисты оппозиционной партии «Движение за справедливость» начали протесты в крупных городах страны. Согласно опубликованным данным, демонстрации проходят в таких городах, как Пешавар, Исламабад, Харипур, Сиалкот, Равалпинди, Фейсалабад, Лахор, Аботтабад.

Хан был задержан полицией 9 мая в здании Высокого суда Исламабада по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст». В суд экс-премьер явился, чтобы добиться освобождения под залог по нескольким уголовным делам.

Вице-премьер партии Хана Фавад Чаудри назвал его задержание похищением. Хан был увезён в неизвестном направлении, а несколько десятков сопровождавших его лиц, включая адвокатов, были избиты, рассказал Чаудри.

После ареста экс-премьера Пакистана оппозиционная партия «Движение за справедливость» призвала сторонников к массовым акциям протеста.