Исламабад, , 12:45 — REGNUM В Пакистане задержали бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, сообщает 9 мая телеканал Geo-TV.

Имран Хан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что экс-премьера взяли под стражу прямо в зале суда. Заседание проходило по делу о продаже подарков иностранных лидеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в отношении бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана, 17 его помощников и нескольких десятков сторонников полиция выдвинула обвинения в терроризме и ряде других нарушений законодательства.