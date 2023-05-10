В Совбезе РФ сообщили, что Украина платила подросткам до 10 тыс. рублей за диверсии в России

Москва, , 17:00 — REGNUM Украина привлекала российских подростков за пять–десять тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребёнкин в интервью «Российской газете».

Деньги Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Выяснилось, что за диверсии, а это, на секунду, особо тяжкое преступление, им платили от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Заказчиками же зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок», — сообщил представитель Совета безопасности РФ.

Он отметил, что, «по сути, калечится жизнь подростков, которые по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания». Замсекретаря Совбеза при этом напомнил, что законодательством за диверсионные и террористические действия установлено суровое наказание — лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

Также он сообщил, что в 2022 году в образовательных организациях правоохранительными органами на стадии приготовления пресечено семь терактов, а также не допущены 22 попытки нападений на учащихся и учителей.

Также Гребёнкин сообщил, что Запад планирует вовлекать российскую молодёжь в свои военные, диверсионно-террористические цели и психологические операции для расшатывания ситуации в стране. По его данным, в целях разжигания агрессии в молодёжной среде используются все новые приёмы и методы, направленные на создание условий для возникновения вражды между молодежными группировками, представляющими различные субкультуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте правоохранители в Карелии задержали 18-летнего студента Андрея В. по подозрению в подстрекательстве к государственной измене. По версии следователей, подозреваемый призывал граждан России к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника, а именно к участию в составе сил (войск) Украины». Якобы он заявлял, что нужно помешать проведению спецоперации по денацификации Украины.

А в феврале в Краснодарском крае задержали молодого человека за диверсию на железной дороге. Установлено, что подросток осуществил поджог железнодорожного поста секционирования контактной сети участка железной дороги между городами Армавиром и Курганинском Краснодарского края.