Петрозаводск, , 14:54 — REGNUM Правоохранители в Карелии задержали 18-летнего студента Андрея В. по подозрению в подстрекательстве к государственной измене. Об этом 9 марта сообщает РБК, ссылаясь на источники силовых ведомств, знакомые с материалами дела.

Полиция Мвд.рф

Как рассказали журналистам, по версии следователей, подозреваемый призывал граждан России к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника, а именно к участию в составе сил (войск) Украины». Якобы он заявлял, что нужно помешать проведению спецоперации по денацификации Украины.

Сообщается, что задержанный студент придерживается «националистических взглядов» и выступает за то, чтобы Карелия стала «независимой». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 УК (приготовление к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника).

Стоит отметить, в марте в Карелии сообщили о задержании студента по подозрению в совершении диверсии на железной дороге.