Краснодар, , 12:18 — REGNUM В Краснодарском крае задержали молодого человека за диверсию на железной дороге. Установлено, что подросток осуществил поджог железнодорожного поста секционирования контактной сети участка железной дороги между городами Армавиром и Курганинском Краснодарского края. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Железная дорога Наталия Николаева © ИА REGNUM

Уголовное дело о диверсии было возбуждено 19 января. При этом само преступление было совершено в сентябре прошлого года.

Уточняется, что молодой человек 2004 года рождения также может быть виновен в поджоге баннера с изображением латинской буквы «Z», вывешенного на фасаде здания спортивного комплекса «Звездный» в городе Гулькевичи, и поджоге жилого дома по улице Д. Сорокиной 15. В результате последнего инцидента загорелись два матраса, материальный ущерб оценивается в 4 000 рублей.

В настоящее время подросток заключён под стражу.

14 февраля в Пензенской области были задержаны четверо подростков, которые подожгли релейный шкаф, а в Красноярском крае — трое молодых людей, которые осуществили поджог трансформаторной подстанции в селе Овсянка. 13 февраля у железнодорожного подъезда к военному объекту Министерства обороны в Подмосковье задержали мужчину. У него изъяли профессиональную камеру с фотографиями разных железнодорожных объектов и несколько мобильных телефонов.

Как сообщало ИА REGNUM, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в период специальной военной операции существенно возросло число террористических диверсий спецслужб Украины на инфраструктурных объектах.