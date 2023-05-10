Москва, 10 мая, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Россия сейчас не видит возможности для возобновления выплат в бюджет Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом 10 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

Она отметила, что в России с сожалением отмечают планомерную деградацию данной площадки, которая превратилась в трибуну для самовыражения киевского режима и антироссийских выпадов при молчаливом попустительстве некоторых стран-членов.

Захарова напомнила, что в ответ на враждебные действия некоторых участников по ущемлению интересов и прав России в ПАЧЭС в декабре 2022 года было принято решение о приостановке выплаты регулярного взноса в бюджет данной структуры.

«В текущих условиях не видим возможности для его пересмотра», — отметила официальный представитель МИД России, уточнив, что выплаты не будут возобновлены «по крайней мере до тех пор, пока марионеточный киевский режим не перестанет безнаказанно подрывать конструктивное многостороннее сотрудничество суверенных стран Причерноморья».

Захарова также заявила, что Москва считает провокацией и неуважением к Турции нападение украинцев на членов российской делегации, которые участвовали в заседании ПАЧЭС в Анкаре, на секретаря делегации России Валерия Ставицкого.

Как передавало ИА REGNUM, 4 мая украинские делегаты на саммите попытались сорвать выступление представителей России, но потерпели неудачу. И. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания в ПАЧЭС Ольга Тимофеева назвала действия украинской стороны цирком.

На этом украинская делегация не успокоилась и повторила попытку в кулуарах саммита. Второй инцидент завершился нападением украинца на представителя России. Пострадал секретарь российской делегации Валерий Ставицкий.

По словам главы делегации России в ПАЧЭС Ольги Тимофеевой, состояние здоровья члена российской делегации Валерия Ставицкого после нападения на него украинского депутата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре не вызывает опасений.