Глава делегации РФ в ПАЧЭС: украинская делегация устроила цирк на саммите в Анкаре

Анкара, , 17:10 — REGNUM Члены Верховной рады Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), который происходит в Анкаре. Об этом 4 мая журналистам заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Анкара Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во время выступления российской делегации украинская делегация попыталась сорвать его. То, что устроили украинцы, было похоже на цирк», ― цитирует ТАСС Тимофееву.

При этом она подчеркнула, что попытка срыва на заседании спикеров не удалась. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп попытался остановить происходящее и удалить участников провокации из зала.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года Россия приостановит перечисление взносов в Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) из-за действий украинской делегации.

Шестидесятое заседание ПАЧЭС прошло в Белграде 7–8 декабря 2022 года. Перед началом заседания делегация Украины разместила перед своим столом национальный флаг, расписанный призывами и слоганами. Она также потребовала отвода российских участников во время утверждения мандатов. В знак протеста российская делегация покинула заседание.

Как заявила и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в организации депутат Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»), обстоятельства не позволяют работать организации конструктивно. Она подчеркнула, что организация, у истоков которой стояла Россия, превратилась в «цирк и балаган».

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