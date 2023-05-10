Москва, 10 мая, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Употребление наркотиков военнослужащими ВСУ чрезвычайно распространено, оно превратилось в «норму» ввиду того, что западные страны руками Киева гонят солдат на убой, заявил 10 мая заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня употребление наркотиков считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой в наркотическом опьянении», — сказал Гребенкин в интервью «Российской газете».

Действия украинских властей и ранее способствовали росту наркомании в стране, сказал заместитель секретаря Совбеза. На Украине проводилась политика, направленная на либерализацию наркотиков, и была разрешена метадоновая «заместительная терапия», которая фактически лишь меняет одну зависимость на другую, напомнил Гребенкин.

Следствием таких шагов украинских властей стал рост как производства, так и потребления наркотиков на Украине, прежде всего среди молодёжи, добавил он. Криминалитет использовал эту ситуацию для массового производства синтетических наркотиков и направлял их с Украины и через Украину в Россию, отметил Гребенкин.

«Проведение специальной военной операции и освобождение Запорожской и Херсонской областей в значительной мере способствовало перекрытию каналов поставки украинских наркотиков, предназначенных для распространения среди российской молодёжи», — сказал он.

В марте 2023 года военнопленный солдат ВСУ Богдан Шкурули рассказал о том, что боевики его подразделения имеют пристрастие к наркотикам и мародёрству. Запись была опубликована Министерством обороны РФ. Другой военнопленный, Александр Фёдоров, рассказывал, что в ряды ВСУ мобилизуют открытых наркоманов, в том числе тех, кто имеет судимости по статьям, связанным с запрещёнными веществами. Наркоманов в ВСУ много, отмечал Фёдоров.