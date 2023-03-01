Украинский пленный рассказал о пристрастии военных ВСУ к наркотикам и мародерству

Москва, , 16:36 — REGNUM Украинский военнопленный Богдан Шкурули рассказал о том, что боевики его подразделения имеют пристрастие к наркотикам и мародерству. Соответствующее видео с его признаниями опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Богдан Шкурули Цитата из видео

Военнопленный сообщил, что, когда они захотели постирать свои вещи, то зашли в дом, в котором сейчас не проживают люди.

«Могли взять стиралку, чтобы вещи постирать. Да все по чуть-чуть. Выделить кого-то отдельно в лидеры мародерства я не могу — каждый по чуть-чуть. Выносили технику, котлы», — рассказал Шкурули.

Он также рассказал, что боевики употребляли наркотики.

«Употребление наркотиков было», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, российские войска ликвидировали до 85 военных ВСУ на херсонском направлении.