Украинский военнопленный рассказал о мародерстве в рядах ВСУ
Москва, 1 марта 2023, 16:36 — REGNUM Украинский военнопленный Богдан Шкурули рассказал о том, что боевики его подразделения имеют пристрастие к наркотикам и мародерству. Соответствующее видео с его признаниями опубликовала пресс-служба Минобороны России.
Военнопленный сообщил, что, когда они захотели постирать свои вещи, то зашли в дом, в котором сейчас не проживают люди.
«Могли взять стиралку, чтобы вещи постирать. Да все по чуть-чуть. Выделить кого-то отдельно в лидеры мародерства я не могу — каждый по чуть-чуть. Выносили технику, котлы», — рассказал Шкурули.
Он также рассказал, что боевики употребляли наркотики.
«Употребление наркотиков было», — отметил он.
Как передавало ИА REGNUM, российские войска ликвидировали до 85 военных ВСУ на херсонском направлении.