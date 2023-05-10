Москва, 10 мая, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Российские штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия на северо-западной и западной окраинах Артёмовска, сообщил 10 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артёмовск», — сообщил на брифинге Конашенков.

Он добавил, что подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах.

Как сообщало ИА REGNUM, многие месяцы за город Артёмовск, расположенный к северу от Донецка и Горловки, идут ожесточённые бои. Российские силы вытеснили противника в западную часть города, штурмовики продолжают освобождать квартал за кварталом.

Дорога в город через населённый пункт Красное/Ивановское находится под огневым контролем российских войск, на ней можно увидеть большое количество уничтоженной военной техники ВСУ.