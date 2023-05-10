Москва, 10 мая, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Природные пожары из-за умышленных или неумышленных поджогов — хорошо известная властям тема, не требующая дополнительных решений со стороны президента России Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 10 мая журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Многие меры по борьбе с природными пожарами дают положительные результаты, но из-за огромной территории России охватить всё невозможно, сказал представитель Кремля, комментируя сообщения о значительной доле поджогов среди причин пожаров на Урале и в Курганской области.

«Безусловно, это хорошо известная тема, и она повторяется из года в год. И здесь совершенно не нужно каких-то дополнительных распоряжений президента», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что необдуманные действия людей или сознательные действия злоумышленников ежегодно приводят к потере лесного фонда и недвижимости граждан. Кроме того, происходят трагедии — из-за пожаров гибнут люди.

Все профильные органы принимают меры, заверил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС проинформировали о тушении всех природных пожаров в Курганской области, угрожавших населённым пунктам. Борьба с огнём продолжается и в других регионах, в том числе в Свердловской и Новосибирской областях.