Весь мир, 9 января, 2008, 17:14 — ИА Регнум. С марта 2008 года автомобиль Subaru Impreza WRX Sti начнут продавать в России.

Subaru Impreza WRX Sti

Стоимость новинки с 2,5-литровым двигателем составит порядка $60 тыс., пишет "АвтоНавигатор".

Премьера модели состоялась в октябре 2007 года на автосалоне в Токио. Машина на базе стандартной Impreza получила аэродинамический обвес кузова, немного удлиненную колесную базу, систему полного привода и межосевой дифференциал (DCCD).

Японская версия Subaru Impreza WRX STi получила двухлитровый турбомотор мощностью 304 л.с. и шестиступенчатую МКПП.

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен системой стабилизации VDC и системой управления двигателем и трансмиссией SI-Drive.