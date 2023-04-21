Генсек НАТО Столтенберг заявил о поддержке всеми членами блока вступления Украины в альянс

Кайзерслаутерн, , 16:35 — REGNUM Украину примут в НАТО, но не раньше, чем Киев одержит победу, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг 21 апреля на авиабазе ВС США «Рамштайн» в Германии.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все страны альянса согласны с тем, что будущее Украины — в НАТО», — заявил Столтенберг.

Он пояснил, что говорить о членстве в НАТО можно будет, «конечно, только тогда, когда Украина одержит победу». По словам Столтенберга, военный блок окажет Киеву помощь в построении «лучшего и светлого будущего» для жителей Украины.

Генсек НАТО добавил, что в ходе визита в Киев подал властям Украины сигнал о намерении поддерживать Киев «в течение длительного времени». ВСУ и дальше будут получать оружие, а уже имеющееся натовцы помогут поддерживать в рабочем состоянии.

Визит Столтенберга на Украину и его встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским состоялись 20 апреля. Он заявил, находясь в Киеве, что Украине НАТО уже оказало помощь на сумму свыше €150 млрд и будет помогать впредь.

После этого Зеленский в своём очередной видеообращении заявил, что Киев сделал всё, чтобы его заявку в НАТО удовлетворили. По его словам, никакая другая страна не сделала столько для европейской и евроатлантической безопасности, как Украина.

«Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в альянс», — заявил Зеленский.

Эти слова вызвали возмущение у пользователей интернета, напомнивших, что вступление Украины в НАТО автоматически приведёт к третьей мировой войне.

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