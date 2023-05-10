SHOT: система ПВО сбила два неустановленных объекта под Калугой 9 мая

Калуга, , 11:20 — REGNUM Два неустановленных объекта были сбиты системой противовоздушной обороны 9 мая в Калужской области. Об этом 10 мая сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

«9 мая сработало ПВО под Калугой — предварительно, около 10:30 были сбиты два неустановленных объекта в районе деревни Мехово», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два беспилотника ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области. В результате мер воздействия один из них упал, второй был уничтожен.

До этого в селе Ольховатка Белгородской области взорвался беспилотник ВСУ. В результате были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.