Губернатор Гладков: в белгородском селе Ольховатка взорвался беспилотник ВСУ

Белгород, , 09:53 — REGNUM Взрыв произошёл ночью в селе Ольховатка в Новооскольском районе Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 10 мая на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в результате взрыва повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.

«Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Валуйском районе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник. В тот же день пять мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино. Повреждения получили шесть многоквартирных домов, три торговых павильона и 11 автомобилей.