Калуга, 10 мая, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Два неустановленных объекта были сбиты системой противовоздушной обороны 9 мая в Калужской области. Об этом 10 мая сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«9 мая сработало ПВО под Калугой — предварительно, около 10:30 были сбиты два неустановленных объекта в районе деревни Мехово», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два беспилотника ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области. В результате мер воздействия один из них упал, второй был уничтожен.

До этого в селе Ольховатка Белгородской области взорвался беспилотник ВСУ. В результате были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.