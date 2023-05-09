Столтенберг считает, что Россия не стремится к полномасштабной конфронтации с НАТО

Брюссель, , 20:21 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Москва не стремится к полномасштабной конфронтации со странами — членами НАТО.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, которые приводит газета The Washington Post, Россия проводит «гибридные и тайные операции».

«Россия не стремится к полномасштабной конфронтации с НАТО, но пытается действовать… при помощи гибридных, кибернетических и тайных действий», — заявил он.

Столтенберг также прокомментировал вопрос о том, может ли «атака со стороны РФ» на объекты инфраструктуры альянса грозить пятой статьей Вашингтонского договора. Генсек отметил, что данный вопрос должен решать альянс. Он также признал, что страны НАТО не могут «защитить каждый дюйм интернет-кабеля», однако расширение присутствие альянса, по его мнению, поможет «снизить риски».

Ранее генсек НАТО заявил об отсутствии планов у альянса принимать в свои ряды страны Азии. Также он добавил, что все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в альянс, вопрос, по его словам, состоит только в сроках того, когда это произойдёт.