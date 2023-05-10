Вашингтон, 10 мая, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Соцсеть Twitter в ближайшее время добавит функцию видео− и аудиозвонков, сообщил американский бизнесмен, владелец соцсети Илон Маск.

Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Twitter

«Скоро появится голосовой и видеочат с вашей учетной записи с любым человеком на этой платформе», — написал он в своём аккаунте.

Маск добавил, что пользователи соцсети смогут общаться с людьми «в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона».

Также он отметил, что 10 мая в Twitter будет добавлено сквозное шифрование личных сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять. Таким образом он ответил на сообщение пользователя о том, что вышеупомянутое приложение несколько раз использовало микрофон, пока он спал.