Владелец Twitter Илон Маск считает, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять

Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Мессенджеру WhatsApp нельзя доверять, считает американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск.

«WhatsApp нельзя доверять», — написал он в социальной сети в ответ на сообщение пользователя о том, что вышеупомянутое приложение несколько раз использовало микрофон, пока он спал.

А в ответ на сообщение о том, что мессенджер принадлежит компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предприниматель отметил, что основатели WhatsApp ушли из компании в возмущении, а потом ещё запустили кампанию против социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Позднее Маск подчеркнул, что лучше «ничему не доверять».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование иностранных мессенджеров. С их помощью запрещено пересылать платёжные документы, персональные данные российских граждан, сведения о переводах и вкладах в банках. Также нельзя подключать к ним системы, обеспечивающие перевод денег.

В марте 2023 года стало известно, что на девять иностранных мессенджеров, включая Telegram, Viber и WhatsApp, распространяются новые нормы закона о защите информации. Нововведения запрещают использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров.