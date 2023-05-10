Историк Барки: Запад, принижая роль Советского Союза в победе над нацизмом, реабилитирует фашизм

Париж, , 01:10 — REGNUM Историк Второй мировой войны, занимающийся увековечиванием памяти единственного женского отряда французского Сопротивления «Родина», Рене Барки уличил Запад в настойчивом преуменьшении роли СССР в победе над нацистской Германией. По его словам, фашизм «опасно возвышается». Своё мнение Барки высказал РИА Новости.

Победа Иван Шилов © ИА REGNUM

Барки, который много лет жил и работал в России, считает, что во Франции отчётливо прослеживается проводимая Западом идеологическая война, и начинается она со школьной скамьи.

«Не только пытаются приуменьшить реальную роль СССР в победе, но идут ещё дальше, проводя так называемую связь между Третьим рейхом и Советской Россией. Цель этой манипуляции — унизить и принизить русский народ и СССР, опасно возвысив, опошлив и реабилитировав фашизм, германский империализм и нацистскую Германию. Нынешние события на Украине являются следствием этого», — заявил историк.

В 1946 году во Франции провели опрос о том, кто внёс больший вклад в победу над фашизмом. Тогда 57% французов ответили, что СССР, и 20% — что США. В 2015 году 54% населения высказались в пользу США, и только 23% — в пользу СССР.

«С 1950-х годов во Франции стремились минимизировать определяющую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии. Это результат англо-саксонской пропаганды при соучастии правительств», — считает Рене Барки.

Барки отметил, однако, что у Франции и России традиционно были тесные исторические связи, которые сохраняются, несмотря на вмешательство США во внутреннюю политику стран ЕС.

Историк считает, что «громадное большинство народа Франции сохраняет всё свое уважение к русскому народу и дружбу с ним», и уверен, в том, что «мы нужны друг другу».

Как сообщало ИА REGNUM, французские власти второй год подряд не приглашают представителей России на торжества 8 мая, посвящённые окончанию Второй мировой, и другие праздничные мероприятия. Об этом сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков.